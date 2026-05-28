ゼッテリアに、“とろっ”と食感が楽しめる「プリンシェーキ」が登場。飲めるプリンのような味わいのデザートシェーキ新商品です！ ゼッテリア「プリンシェーキ」 発売日：2026年6月3日（水）販売店舗：一部店舗を除く270店舗で販売予定（2026年5月27日時点）※「プリンシェーキ」と「コーヒーゼリーシェーキ」は機器調整により販売していない場合があります※「プリンシェーキ」と「コーヒーゼリーシェーキ」はデ