米国とイランの終戦交渉が土壇場で難航する中、米軍がホルムズ海峡への脅威と判断したイラン国内の軍事基地を狙い、新たな空爆を実施したとの海外メディアの報道があった。ロイター通信は27日（現地時間）、米当局者の話としてこのように伝え、米軍がイランのドローン数機も迎撃・撃墜したと付け加えた。こうした報道は、イランメディアがホルムズ海峡近くで爆発音が聞こえたと報じた直後に出た。28日午前1時30分ごろ（現地時間）