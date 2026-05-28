記事ポイント特定小型原付「E-KON RIDE」が2026年5月30日20時から数量限定で特別販売されます。通常価格299,800円（税込）の車体が、最大45％OFFの税込164,890円で販売されます。ブラックシート仕様と、通常7,700円相当のブラウンシートを標準搭載した特別仕様が展開されます。 電動モビリティブランドのE-KONから、特定小型原付「E-KON RIDE」の特別販売が始まります。日本人の体格と街乗り環境に合わせた車体に、500Wモータ