記事ポイントインターシステムズジャパンと日本光電工業がパートナー契約を締結し、医療データプラットフォーム「InterSystems IRIS for Health」を活用したデジタルヘルスソリューションの開発・販売が始まります日本光電が開発する「オンサイトアラーム分析ソフトウェア QP-841N」と「入退院業務支援ソフトウェア QP-842N」の2製品が、医療従事者の業務負荷軽減と医療安全の向上を目指します2026年6月11日〜13日、ライトキューブ