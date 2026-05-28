〈「え、これ私が払うんですか？」“詐欺師の元夫”に騙され、借金3億超を背負うことに…元TBSアナ・木村郁美（53）が明かす、“結婚詐欺被害”の全貌〉から続く現在はフリーとして活動する、元TBSアナウンサーの木村郁美さん（53）。レギュラー9本を抱える多忙なアナウンサーとして活躍する裏で、"悪魔"と呼ぶ元夫に預金を根こそぎ奪われ、連帯保証人にもされた結果、計3億4000万円もの借金を背負わされたという。【衝撃画像】