〈《栃木強盗殺人》日常的に暴力を受けて支配…実行犯の16歳兄が証言した「悪夢の出会い」〉から続く「海斗が真面目に仕事をして家族を大切にしている姿も間近で見てたからさ、複雑な気持ちだよね……。前の奥さんとそのお子さんと離れてから海斗は悪い方に転んでしまった」（竹前海斗容疑者を知る飲食店店主）【画像】首タトゥーの指示役・海斗容疑者の写真をすべて見る5月14日、栃木県上三川町の住宅に少年4人が押し入り、富山