とちぎテレビ 那須塩原市湯宮の産業廃棄物最終処分場を巡り、運営会社が住民側の同意書を偽造して栃木県から設置許可を受けたとして、地元住民らが許可を取り消すよう県に求めた控訴審判決が２７日、東京高等裁判所で行われ、相澤眞木裁判長は「同意書を偽造したことで設置許可への県知事の判断を誤らせたもの」と指摘し、請求を棄却した宇都宮地裁の差し戻し審判決を取り消し、住民側が逆転勝訴しました。 原告団の山中