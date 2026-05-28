“ぽっちゃり有識者”ことインフルエンサーの藤田シオン（33）さんは、身長158センチ、体重76キロ。自身のふくよかな体型を明るくネタにしつつ、オススメのグルメやファッションなどについて発信し、X（旧Twitter）でたびたびバズっている。【変わりすぎ！！】50キロのアイドル時代→85キロのぽっちゃり美女に大変身…「すっぴんもカワイイ♡」彼女の写真をすべて見る【水着姿も⋯】人生で30キロ台から80キロ台まで