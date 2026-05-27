警視庁が、トクリュウが関与したとみて調べを進めている東京都新宿区で起きた強盗未遂事件で、逮捕された栃木県内の高校生を含む６人のうち複数の容疑者が「数百万円の報酬をもらう予定だった」と供述していることが、２７日、捜査関係者の話で分かりました。 この事件は、４月７日、配達員を装って東京都新宿区の事務所に侵入し、４０代の男性会社役員にスプレーを噴射して金品を奪おうとしたとして、いずれも栃木県に住