B-Rサーティワンアイスクリームは、28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日において、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施する。【画像】クーポンがもらえる「よくばりチャレンジ」ほかワクワクするキャンペーン昨年もSNSや口コミなどで大きな反響があったキャンペーンを今年も開催。好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加でき、お気に