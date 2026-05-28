28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比20銭円安ドル高の1ドル＝159円55〜57銭。ユーロは06銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円43〜47銭。原油価格が引き続き高水準で推移していることで、日本のインフレ懸念につながるとの見方から円を売る動きが出た。節目の160円台が近づき、市場では「政府・日銀による為替介入への警戒感が高まっている」との声があった。