◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、ツインズ戦でメジャー初盗塁を決めた。8―1の6回無死先頭の第4打席で左前打を放つと、次打者バルガスの打席で、相手投手オルゼの投球モーションを盗んで最高のスタートで二盗を決めた。これで、ヤクルト時代も含めて8年連続の盗塁記録となった。過去は21、22年と自己最多12盗塁をマーク