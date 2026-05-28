お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が27日、自身のXを更新。娘とのエピソードを明かした。内間は「小さい頃に虐待をうけた子は、冗談でも手を振り上げられると、反射的に身構えて怯えるらしいですね。それだけ、身も心にもそれが染み込んでしまっているのです」と書き出した。そして「以前、娘が小4の頃、ふざけて手を振り上げたら、ハイタッチされました」とオチをつけた。この投稿に対し「素敵な関係性ですね」「うちの