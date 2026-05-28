ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）は8月1日出荷分から、家庭用ならびに業務用製品の価格改定を実施する。これまでも円安の影響や産地情勢の変化などにより調達コストは不安定な状況が続いていたが、中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰やナフサの調達不安を背景に、包材・資材の価格上昇および供給面での先行き不安が増大。光熱費や物流費、人件費の上昇など各種コストの継続的な増加もあり値上げを決めた。主な対象製