◆カニ、いくら丼、メロンケーキも食べ放題！コンラッド東京の北海道ランチビュッフェを全品レポート。贅沢なメイン料理にも感動コンラッド東京のオールデイダイニング「セリーズ」では、2026年9月4日（金）までの平日・祝日限定で、北海道をテーマにしたフェアを開催。セミビュッフェ形式のランチで、好きなだけ楽しめる前菜やデザート、選べるメインも贅沢感でいっぱい。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポート。