ジェイアールバス関東と群馬バスは、「御殿場・沼津・八王子号」（八王子〜「御殿場プレミアム・アウトレット」・沼津駅北口・沼津港線）を6月15日に開設する。1日1往復を運行する。京王八王子駅・JR八王子駅北口発着の大人片道運賃は2,300〜2,700円。土日祝日は200円増し。アライアンス契約により、群馬バスはジェイアールバス関東の塗装を施した車両で運行業務を担う。ジェイアールバス関東はノウハウや販売企画などを提供する。