◆ビュッフェ通のインフルエンサー＆グルメジャーナリストが選ぶ、“ローストビーフがおいしい”ビュッフェ4選ビュッフェのご馳走といえば、赤身肉のうまみがぎゅっと詰まったローストビーフ！シェフがその場でサーブしてくれるライブ感も魅力的で、ローストビーフを楽しみにビュッフェに訪れる人も多いのでは？そこで、さまざまなビュッフェレストランに通う“ビュッフェ通”のインフルエンサーやグルメジャーナリストの方々