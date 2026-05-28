◆東京｜推し活におすすめ！推しの誕生日や記念日をかわいく祝えるメッセージプレート付きレストラン＆カフェ5選写真／GALLERY＆CAFECAMELISH（東京都・六本木駅）推し活を頑張る毎日にご褒美を。推しの誕生日や記念日など大切なアニバーサリーには、推しを思い切り祝えるレストラン＆カフェに出かけたいもの。推しカラーで彩るアフタヌーンティーやイラスト入りデザートプレートが用意された“推し活プラン”はもちろん、非日常空