◆まだ間に合う！大阪・京都の抹茶ビュッフェ3選。おばんざいも楽しめるビュッフェや滞在時間無制限のビュッフェも写真：オールデイダイニングリモネ／リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェットコレクション抹茶スイーツ好き必見！大阪・京都で楽しめる、抹茶スイーツビュッフェを厳選してご紹介。抹茶を惜しみなく使用した贅沢な抹茶スイーツを好きなだけ楽しめる、注目のビュッフェが勢揃い。メインを選べるハーフビュッフェ