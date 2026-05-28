◆ホテルニューオータニのメロン＆マンゴーアフタヌーンティー。至高のスイーツと高級キャビアなど贅沢食材のセイボリー※8/8（土）〜16（日）は除外日ホテルニューオータニ（東京）のビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」にて、2026年8月31日（月）までの平日限定で「スーパーアフタヌーンティー〜メロン＆マンゴー〜」が登場。パティスリーSATSUKIの“スーパーシリーズ”やピエール・エルメ・パリのスイーツに加えて、