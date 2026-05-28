旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■鈴なり正解：さやいんげん難易度：★★☆☆☆油との相性が抜群さやいんげんはマメ科インゲンマメ属に属する植物で、完熟する前の柔らかい若鞘を食用とする野菜です。中南米が原産とされていますが、日本には江戸時代に隠元禅師が伝えた