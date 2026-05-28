◆ヒルトン京都の「サマーアフタヌーンティー」。メロンやシャインマスカット、桃などサマーフルーツのスイーツが全9種ヒルトン京都のロビーラウンジ&バー「LATTICE LOUNGE」にて、夏に旬を迎えるフルーツが主役の「サマーアフタヌーンティー」が、2026年6月20日（土）から9月3日（木）までの期間限定で開幕。シャインマスカットのタルトやメロンのフィナンシェなど、鮮やかな果実を贅沢に使った全9種のスイーツに加え、食感も