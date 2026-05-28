◆みずみずしいメロンを好きなだけ。東京でフレッシュメロンが食べ放題のビュッフェ3選。生絞りメロンスイーツやメロンショートも初夏の訪れを告げる、みずみずしくて甘い「メロン」。今回は、東京でフレッシュメロンを心ゆくまで堪能できる、おすすめのビュッフェを3つ厳選してご紹介。シェフが目の前で仕上げるメロンスイーツや、メロンのショートケーキ、桃などのサマーフルーツがいただけるお店も。今しか味わえない贅沢なひと