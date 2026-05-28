ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの中島颯太（２６）が咲き誇っている。２３日から３度目のアリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」が開幕し、６月１７日に同タイトルを冠したシングルを発売する。透明感のある歌声と子犬のようなルックスでグループの華となり、大阪の血をいかしたトーク術でグループをけん引してきた。「ひまわりのようにまっすぐ咲いて、枯れない花でありたい」。見る者を癒やし、聞く者を救う存