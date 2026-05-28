大阪府警の警察官が家宅捜索中に捜査対象の男性を暴行した罪に問われた裁判で、警察官だった男が出廷し「男性が暴れスマホがあたった」などと述べました。 起訴状によりますと大阪府警捜査四課に所属していた人見寛大被告（36）は去年7月、国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を捜索した際捜査対象だった男性（20代）を暴行した罪に問われています。 これまでの裁判で人見被告は起訴内