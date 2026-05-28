路肩で除草作業中の女性をはね、逃走したとして、徳島市に住む会社員の男（59）が、ひき逃げの疑いで逮捕されました。容疑を一部否認しているということです。 警察によりますと、59歳の男は5月27日午前11時30分ごろ、徳島市南前川町3丁目の片道一車線の道を運転中に、進路前方で路肩の除草作業をしていた75歳の女性をはね、重傷を負わせたものの、救護措置などをとらずそのまま逃走した疑いがもたれています。 女性は、骨盤を骨