◇ナ・リーグフィリーズ3−0パドレス（2026年5月27日サンディエゴ）フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に先発し、7回6安打無失点で6勝目。連続無失点記録を44回2/3に伸ばし、球団記録を更新した。立ち上がりは先頭・タティスに内野安打を許したが、冷静に後続を断って無失点。2回には2死から連打を浴びたもののフェルミンを三ゴロに打ち取った。6回には中堅手