小結若隆景が２５場所ぶり２度目の優勝を果たした大相撲夏場所。千秋楽翌日に日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が東京・両国国技館で開かれ、大島理森委員長（元衆院議長）が休場者の続出に関し、協会に分析と対応を求めたことを会見で明かした。巡業日程への問題意識を示唆するなど、いつになく積極的だった。豊昇龍と大の里の両横綱、安青錦と琴桜の両大関、小結高安ら幕内の７人が休場し、役力士は