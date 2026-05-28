漫画家の倉田真由美氏が28日、自身のXを更新。Xのトレンドワードを“勘違い”したことを明かした。倉田氏は「トレンドに『リリーさん結婚』とあるから『とうとうリリー・フランキーさん、独身卒業したのか！』と思ったら、見取り図・リリーさんだった」とつぶやいた。コメント欄には「私もです」「大体の人はそう思って！？」など、同意のコメントも相次いだ。