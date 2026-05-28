高木豊のルーキー野手分析パ・リーグ編（セ・リーグ編：驚愕デビューの阪神・立石正広など高く評価した選手は？＞＞）高木豊氏が語るルーキー野手分析。セ・リーグ編に続き、パ・リーグの注目選手について聞いた。※選手の成績は、取材時の５月25日時点捕手として１年目から活躍する西武の小島大河photo by Sankei Visual【長打力に期待のルーキー】――ソフトバンクの郄橋隆慶選手（ドラフト５位）は、ファームでの40