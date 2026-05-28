高木豊のルーキー野手分析セ・リーグ編開幕からルーキーの活躍が目立つ今年のプロ野球。そのなかでセ・リーグ各球団で注目する野手について、現在は野球解説者やYouTubeでも活動する高木豊氏に分析してもらった。※選手の成績は、取材時の５月25日時点【阪神の立石のバッティングは気になる点も】――阪神の立石正広選手（ドラフト１位）はケガで出遅れていましたが、一軍昇格以降はプロ初出場から５試合連続安打と、期待通り