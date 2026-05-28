「わが子に創造力や芸術的な才能はあるだろうか？」と気になる親御さんは多いでしょう。AI時代に必要なのは、問いを立てる力や感性、創造力や芸術センスでしょう。子どもの才能を伸ばすために、親ができることを教えます。■ドーパミン・サイクルが挑戦し続ける土台をつくるわが子の創造力や芸術センスを育むために、親ができることは「生の感動体験」を用意することです。生の感動体験とは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の「五感