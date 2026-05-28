３歳牡馬ランキング（後編）皐月賞を完勝したロブチェンの二冠達成はあるかphoto by Koichi Miura牡馬クラシック第２弾のＧ?日本ダービー（５月31日／東京・芝2400ｍ）が間近に迫ってきた。いまだ混戦模様にある３歳世代の頂点に立つのはどの馬なのか。その行方を占う３歳牡馬の『Sportiva オリジナル番付（※）』で上位３頭に入ったのは以下のとおりだ。※『Sportivaオリジナル番付』とは、デイリー馬三郎の吉田順一記者、日