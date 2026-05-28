３歳牡馬ランキング（前編）ダービーに向けて注目度が増しているゴーイントゥスカイphoto by Koichi Miura今年の３歳牡馬戦線は近年まれに見る混戦模様で、"確たる主役不在"とされてきた。そんななかで行なわれたクラシック第１弾のＧ?皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）は、Ｇ?ホープフルＳ（12月27日／中山・芝2000ｍ）の覇者ロブチェン（牡３歳／父ワールドプレミア）がまさかの逃げの手に打って出て快勝。見事に１番人気