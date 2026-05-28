私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第30回日本代表を長年支えてきた守護神の悔恨と学びと喜びと（４）南アフリカワールドカップではチームのサポートに尽力した川口能活氏photo by Goh Fujimaki2006年ドイツワールドカップ後、日本代表は2010年南アフリカワールドカップに向けて、イビチャ・オシム体制でスタートした。だが、2007年11月にオシムが脳梗塞で倒れ、後任には1998年フランスワールドカップで指揮を執った岡