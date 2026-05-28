■赤坂は政治家と芸者とゲイの町だった昭和の頃、赤坂は料亭の町だった。かつて田町通りと呼ばれ、今やエスプラナード赤坂になった赤坂見附駅を出た通りを中心に100軒近い料亭が営業していたのである。赤坂には見番もあり、芸者は400人近くいた。夕方になると日本髪、着物を着た芸者衆が人力車に乗って料亭の前に着く。ほぼ同じ頃には永田町から黒塗りに乗った長老政治家が黒塀の前で車から降りる。そうした姿を日常的に見ることの