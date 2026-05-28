マリオ・ヴァッターニさん原題は「ＬａＶｉａｄｅｌＳｏｌＬｅｖａｎｔｅ」。２０１７年にイタリアで出版した本が、日本語訳で刊行された。昭和、幕末、１６世紀の天正遣欧少年使節にまでさかのぼりながら、日本とイタリアの交流の歴史を丹念につづる。記者が「イタリアでこの本が読まれているのがうれしい」と伝えると、「私はこの本が日本で出版されたことがとてもうれしい」。流暢（りゅうちょう）な日本語でこの日