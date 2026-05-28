【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が2026年5月27日深夜、「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）に出演。結婚を発表した。【写真】吉本人気芸人「かっこいい車内」“1000万円”愛車ドライブショット◆リリー、結婚発表リリーは、トークの最中に「結婚しました」とさらっと報告。その後、改めて「紆余曲折ありましたが籍を入れました」と伝えた。相方の盛山晋太郎が婚姻届の証