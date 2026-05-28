【HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）】 11月 発売予定 価格：4,730円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」を11月に発売する。価格は4,730円。 本製品は、2026年11月20日より公開予定の映画「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」に登場するデザートカラーの「ス