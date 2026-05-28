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【HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ】 10月 発売予定 価格：3,190円 【HG 1/144 ガンダムアシュタロン】 11月 発売予定 価格：3,960円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」（価格：3,190円）を10月に、「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」（価格：3,960円）11月に発売する。 『機動新世紀ガンダムX』