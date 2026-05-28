リンクをコピーする

【S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション】 5月29日16時～予約受付開始予定 11月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーグランドジオウ 平成ジェネレーションズエディション」を発売する。価格は9,900円。5月29日16時よりプレミアムバンダ