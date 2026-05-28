【1/1000宇宙戦艦ヤマト3199 デラックスセット】 10月 発売予定 価格：14,300円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000宇宙戦艦ヤマト3199 デラックスセット」を10月に発売する。価格は14,300円。 本商品は、「宇宙戦艦ヤマト」リメイクシリーズの1/1000スケールヤマトを全部盛りで商品化したもの。「鄯.抜錨時形状／コスモリバース受領時の形状」、「