◆米大リーグレッドソックス８―０ブレーブス（２７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、本拠地でのブレーブス戦に「５番・ＤＨ」で３試合連続先発出場し、４打数１安打で打率は２割５分５厘となった。先制の口火を切ったのは吉田だった。４回、先頭打者として左前安打。ここから打線がつながって大量６点を先制した。このリードを先発アーリー、ワトソンがチ