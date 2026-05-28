◆米大リーグレンジャーズ―アストロズ（２７日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のレンジャーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、３試合連続の１９号を放って村上宗隆（ホワイトソックス）に並んでア・リーグの本塁打ダービートップに浮上した。４回だった。先頭打者として打席に立ったアルバレスは右腕デグロムのカウント２―２からの低めのスライダ