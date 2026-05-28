◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２８日、美浦トレセン皐月賞５着からの巻き返しを狙うフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、同じくダービーに出走するゴーイントゥスカイを含む３頭併せを実施。隊列の真ん中で脚をためると、うなるような手応えで抜け出し最後はゴーイントゥスカイに併入、ポッドベイダー（４歳オープン）に２馬身