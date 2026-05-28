ソニーの液晶テレビ「BRAVIA 7 II」 ソニーは、ブラビアの新製品として、微細なRGB LEDバックライトで広色域を実現した4K液晶テレビ「BRAVIA 7 II」(XR70M2シリーズ)を6月13日より順次発売する。サイズは98型、85型、75型、65型、55型、50型。価格はオープンで、市場想定価格は36.3万円前後から。 液晶テレビ「BRAVIA 7 II」ラインアップ ・98型「K-98XR70M2」約165万円8月8日発売 ・85型