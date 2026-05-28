YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。▼太宰府天満宮の「梅ヶ枝餅」前回の講釈で触れた、太宰府天満宮の人々の厚い信仰心。その余韻に浸りながら楽屋へ足を踏み入れると、そこにはまた新たな「素敵なもの」が待っておりました。楽屋に通されると、運ばれてきたの