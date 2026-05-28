24年9月に終了したTBS系クイズ番組「東大王」にレギュラー出演し、東大医学部を卒業した河野ゆかりさん（25）が28日までにXを更新。移住したスイスの“マリファナ事情”についてつづった。河野さんは「バスの中めちゃくちゃマリファナ臭する」と切り出し、続く投稿では「この間、道で友人が『マリファナの匂いがするねぇ』って教えてくれて匂いを知ってから週一くらいはマリファナ臭に気づくようになった」と説明。日常的にマリフ