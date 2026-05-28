【ワシントン共同】米政府当局者は27日、米軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにした。自衛措置で停戦は維持されるとしている。共同通信の取材に答えた。