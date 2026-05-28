プロ野球・中日ドラゴンズの二軍本拠地移転を巡り、親会社の中日新聞社などは２７日、移転先となる自治体の公募を始めた。７月１７日まで１次提案を受け付け、２次提案を経て、来年５月頃に優先交渉権者を選び、２０３０年代前半の移転を目指す。公募条件の概要では、一軍本拠地のバンテリンドームナゴヤ（名古屋市東区）から車で原則１時間以内で、公共交通機関でも無理なくアクセスできる立地を求めた。敷地は７万〜８万平方